Laptop da gaming ASUS TUF ed MSI con RTX 3050 in sconto su Amazon

Mentre parte oggi il nuovo volantino di Unieuro, su Amazon continuano gli sconti sui laptop da gaming. In giornata odierna, l'e-commerce propone due offerte molto interessanti su altrettanti PC da gioco basati sulla scheda grafica NVIDIA RTX 3050.

Di seguito i dettagli:

ASUS TUF Dash F15 con schermo da 15,6" FHD Anti-Glare e refresh rate di 144Hz, Intel Core 12ma generazione i5-12450H, 8GB di RAM, SSD da 512GB, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 e Windows 11 Home: 849 Euro (949 Euro)

con schermo da 15,6" FHD Anti-Glare e refresh rate di 144Hz, Intel Core 12ma generazione i5-12450H, 8GB di RAM, SSD da 512GB, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 e Windows 11 Home: 849 Euro (949 Euro) MSI Katana GF66 con schermo da 15.6" FHD 144Hz, Intel I7-12700H, GPU Nvidia RTX 3050 da 4GB GDDR6, 16GB RAM DDR4 3200MHz, SSD da 512GB M.2 PCIe 4.0: 1099 Euro (1499 Euro)

Amazon non offre alcuna indicazione sulla data di scadenza delle promozioni, e garantisce la consegna a costo zero ed interessi zero per lunedì 6 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 56 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Sull'MSI Katana GF66 è disponibile anche il pagamento in 12 rate mensili da 91,59 Euro a tasso zero ed interessi zero, ma in questo caso l'arrivo a casa è previsto per mercoledì 8 Marzo 2023 se si effettua l'ordine quest'oggi.

Come sempre in questi casi, consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro.