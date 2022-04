Laptop da gaming con GeForce RTX 3070 e TV LG da 65 pollici in sconto oggi da Mediaworld

Come di consueto, anche in giornata odierna Mediaworld propone gli “Sconti Solo Per Oggi” che scadranno alle 23:59 di oggi, 29 Aprile 2022. La lista è davvero molto ampia ed include un’ampia gamma di prodotti in offerta, tra cui segnaliamo un laptop da gaming.

Il Lenovo Legion 5 con schermo da 15,6 pollici, 16GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte, con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070, è disponibile a 1449 Euro, con un risparmio di 50 Euro rispetto ai 1499 EUro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 72,45 Euro al mese. La consegna viene garantita per mercoledì 4 maggio 2022 a costo zero, mentre il ritiro in negozio è gratuito ed immediato selezionando il punto vendita più vicino.

Sempre in ambito gaming, segnaliamo anche l’MSI Optix G27C7 da 27 pollici, al prezzo di 299,99 Euro, in calo di 30 Euro dai 329 Euro di listino. E’ anche disponibile il pagamento in 20 mensilità da 15 Euro al mese con tan e taeg 0%.

In offerta segnaliamo anche il TV LG 65NAN0756PR da 65 pollici 4K, che viene proposto a 699 Euro rispetto ai 1249 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti disponibili in offerta, fino alle 23:59 di oggi 29 Aprile 2022, può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.