Laptop da gaming HP in offerta su Amazon, con RTX 30 al prezzo più basso di sempre

Amazon ha all’attivo molte promozioni su notebook per ogni fascia di prezzo e utilizzo: dopo avervi proposto alcuni computer portatili Lenovo a prezzi ottimi, passiamo a un altro brand focalizzandoci sugli amanti dei videogiochi. Ecco a voi alcuni laptop da gaming HP con NVIDIA RTX 30 al prezzo più basso di sempre.

Offerte Amazon su laptop da gaming HP

HP - Gaming Victus 16-e0005sl Notebook, AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16GB, 512GB SSD NVME PCIe M.2, Display 16,1" FHD 144Hz IPS, Grafica Nvidia RTX 3050 Ti da 4GB, Wi-Fi 6, BLE 5.2, Windows 11, Grigio: 1.199,99 Euro (1.399,99 Euro)

16-e0005sl Notebook, AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16GB, 512GB SSD NVME PCIe M.2, Display 16,1" FHD 144Hz IPS, Grafica Nvidia RTX 3050 Ti da 4GB, Wi-Fi 6, BLE 5.2, Windows 11, Grigio: 1.199,99 Euro (1.399,99 Euro) HP - Gaming OMEN 17-ck0000sl, Intel Core i7-11800H, RAM 16GB DDR4 3200Hz, SSD PCIe NVMe da 1TB M.2, Grafica Nvidia RTX 3070 8GB DDR6, Display 17,3" QHD 165Hz IPS, Wi-Fi 6, Windows 11, Nero: 1.899 Euro (2.099,99 Euro)

Come già anticipato, in entrambi i casi si parla del prezzo più basso registrato sulla piattaforma di e-commerce statunitense. A occuparsi di vendita e spedizione è sempre quest’ultima, che consente peraltro il pagamento in 12 rate mensili per tutti e due i modelli. Infine, segnaliamo che la consegna avviene anche in un giorno se siete abbonati a Prime.

Se invece avete un PC desktop e volete aggiornare i componenti, eccovi alcune schede video NVIDIA RTX 30 custom ASUS al minimo storico.