Laptop da gaming Lenovo con RTX 3050 Ti a meno di 1.000 euro da Mediaworld

Nella stessa giornata in cui Mediaworld lancia il volantino TV & PC Mania, iniziativa che resterà attiva presso la catena di negozi fino al 22 gennaio prossimo, andiamo sulle pagine del suo catalogo online per vedere una offerta specifica molto interessante: un laptop Lenovo con RTX 3050 Ti a meno di 1.000 euro.

Stiamo parlando di uno dei modelli più venduti dell’ultima generazione di computer portatili Lenovo IdeaPad, ovvero il Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6. Oltre alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti già citata, sotto la scocca si trovano il processore Intel Core i5-11300H con frequenza base di 3,1 Ghz e Boost a 4,4 GHz, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB lato archiviazione. Lo schermo in dotazione è un tipico LCD Full HD da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento massima pari a 120Hz, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home.

Quando si trova escluso dalle promozioni, questo computer portatile da gaming risulta disponibile a 1.199,99 euro. In questi giorni, invece, scende a 899,99 euro grazie a un taglio del 25%. Sorprendentemente, non risulta incluso nel volantino TV & PC Mania introdotto oggi; pertanto, manca una data di rimozione di questa offerta specifica.

Ad ogni modo, la consegna a domicilio richiede il pagamento di 9,99 euro aggiuntivi e viene assicurata per lunedì 16 gennaio 2023 in caso di acquisto oggi, venerdì 13 gennaio. Se volete, infine, una misura di sicurezza aggiuntiva sul laptop, potete acquistare la protezione estesa su guasti, danno e furto per uno o due anni pagando minimo 119,99 euro.

