Laptop da gaming Lenovo con RTX 3050 in offerta, ben 350 Euro in meno su Amazon

Pochi giorni fa da Amazon abbiamo ripreso alcune ottime offerte su computer portatili HP, tra i quali figura anche un OMEN da gaming dotato di RTX 3070. Scavando tra le pagine dello stesso portale di e-commerce, oggi abbiamo scovato un laptop da gaming Lenovo con RTX 3050 a 350 Euro in meno.

Il notebook in offerta non raggiunge il prezzo minimo storico, lo chiariamo subito, ma ci si avvicina a sufficienza da considerare questa promozione tra le migliori ora disponibili sul sito di Andy Jassy. Il modello interessato è il seguente:

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Notebook - Display 15.6" FullHD 120Hz (Processore AMD Ryzen 5 5600H, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Scheda Grafica RTX 3050 4GB GDDR6, Windows 11 Home) - Shadow Black: 749 Euro (1.099 Euro)

A occuparsi di vendita e spedizione è proprio la società statunitense, la quale garantisce la consegna a costo zero a tutti i clienti iscritti a Prime. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione, a rate Tasso Zero con Cofidis o in 12 mensilità senza interessi secondo piano Amazon. In aggiunta, è possibile inserire due o tre anni di garanzia aggiuntiva su danni accidentali pagando una quota extra tra 47 Euro e 67 Euro.

Mancando una data di conclusione della promozione, consigliamo di procedere con l’acquisto il prima possibile se questo modello Lenovo specifico dovesse risultare di vostro interesse.

