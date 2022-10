Laptop da gaming MSI con RTX 3050 a meno di 1.000 euro da Euronics

Nella mattinata odierna abbiamo già segnalato il lancio del Sotto Costo di ottobre 2022 da Euronics con molte offerte su smartphone, TV e computer. Parallelamente, però, ha corso anche lo Speciale Gaming online grazie al quale si può acquistare un ottimo laptop da gaming MSI con RTX 3050 a meno di 1.000 euro.

Il modello interessato è l’MSI GF63 THIN 11UC-614IT, il quale si propone con un design aggressivo e componenti di fascia alta di tutto rispetto, dal processore Intel Core i7-11800H con frequenza base di 2,3 GHz e Turbo a 4,6 GHz, alla già citata scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6. Il display, invece, è un IPS LCD Full HD da 15,6 pollici con refresh rate di 144Hz. Lato memoria, dunque, troviamo 8 GB di RAM e 512 GB di archiviazione in formato SSD.

Questo computer da gaming resterà disponibile in offerta presso la catena di distribuzione stellata fino al 26 ottobre a 974 euro, quando il prezzo di listino è pari a 1.299 euro. La consegna a domicilio non è inclusa e richiede il pagamento di 9,90 euro e l’attesa di qualche giorno; altrimenti, lo stesso laptop risulta disponibile in molti negozi in tutta Italia per il ritiro veloce ma a 999 euro. Il pagamento, tra l’altro, può essere completato in 3 rate senza interessi con Klarna.

Nel pomeriggio abbiamo ripreso anche altre offerte interessanti, come l’aspirapolvere a batteria Xiaomi a meno di 100 euro da Unieuro.