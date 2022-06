Laptop da gaming MSI con RTX 3060 in offerta su Amazon, raggiunto minimo storico

Mentre da Euronics potete trovare diverse schede video NVIDIA RTX 30 personalizzate MSI in sconto, su Amazon è iniziato un nuovo periodo di promozioni su laptop da gaming MSI. Uno dei più accessibili tra quelli a prezzo ridotto è un MSI Stealth con RTX 3060 al minimo storico. Vediamo assieme i dettagli dell’offerta.

Il computer portatile MSI da gaming in offerta, dotato della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060, è il seguente:

MSI Stealth 15M B12UE-020IT, Notebook Gaming 15,6" FHD 144Hz, Intel I7-1260P, Nvidia RTX3060 6GB GDDR6, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, WiFi 6 Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1.599 Euro (1.899 Euro)

Il laptop in questione è venduto a 300 Euro in meno rispetto al prezzo di listino e ha specifiche tecniche niente male, tra una soluzione lato archiviazione estremamente veloce e capiente, e uno schermo con refresh rate elevato per la migliore fluidità possibile dell’esperienza ludica. Osservando il grafico fornito da Keepa notiamo che si tratta, come specificato in apertura, del prezzo più basso di sempre.

A occuparsi di vendita e spedizione è sempre Amazon, la quale garantisce la consegna senza costi aggiuntivi a tutti coloro che sono abbonati a Prime, anche in un giorno.

