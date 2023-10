Laptop da gaming MSI in super sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Non ci sono solo le offerte sui laptop ASUS ROG in questa Festa delle Offerte di Amazon Prime, che ha preso il via in giornata odierna. Anche MSI infatti propone diversi modelli di laptop da gaming in sconto.

La lista dei laptop MSI da gaming in offerta è la seguente:

MSI Raider GE78HX 13VH-069IT , Notebook Gaming, 17" QHD+ 240Hz, Intel i9-13950HX, Nvidia RTX 4080, 12GB GDDR6, 32GB RAM DDR5, 2TB SSD PCIe 4, WiFi 6E, Win11P: 3699 Euro

MSI Raider GE78HX 13VG-032IT Notebook Gaming QHD+ 16" 16:10, 240Hz, Intel i7-13700HX, Nvidia RTX 4070 8GB GDDR6, 32GB RAM, 1TB SSD PCIe 4, WiFi 6E, Win 11 Home: 2399 Euro

MSI Raider GE68HX 13VF-041IT Notebook Gaming, 16" QHD+ 240Hz, Intel i7-13700HX, Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6, 16GB RAM DDR5 4800MHz, 1TB SSD PCIe 4, WiFi 6E, Win 11 Home: 1999 Euro

MSI Katana 15 B12VGK-889IT, Notebook Gaming, 15.6" FHD 144Hz, Intel i7-12650H, Nvidia RTX 4070 8GB GDDR6, RAM 16GB DDR5 4800MHz, 1TB SSDPCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home, Layout e Garanzia ITA, Nero: 1599 Euro

MSI Thin GF63 12VF-291IT , Notebook Gaming, 15.6" FHD 144Hz, Intel i7-12650H, Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6, RAM 16GB DDR4 3200MHz, 512B SSDPCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home, Layout e Garanzia ITA, Nero: 1099 Euro

MSI Thin GF63 12VE-292IT , Notebook Gaming, 15.6" FHD 144Hz, Intel i7-12650H, Nvidia RTX 4050 6GB GDDR6, RAM 16GB DDR4 3200MHz, 512B SSDPCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home, Layout e Garanzia ITA, Nero: 999 Euro

MSI Thin GF63 12UCX-618IT, Notebook Gaming, 15.6" FHD 144Hz, Intel i7-12650H, Nvidia RTX 2050 4GB GDDR6, RAM 16GB DDR4 3200MHz, 512GB SSDPCIe 3, WiFi 6, Win 11 Home, Layout e Garanzia ITA, Nero: 799 Euro

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita a stretto giro di orologio e le promozioni in questione sono visibili esclusivamente agli iscritti al programma Prime di Amazon.