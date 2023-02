Laptop HP in offerta su Amazon, perfetti per studio e ufficio

Mentre si avvicina alla conclusione l’offerta sul notebook Lenovo con RTX 3050, Amazon Italia rilancia due computer portatili HP a prezzi ottimi grazie a tagli fino al 26%. Si tratta di due modelli di fascia media, non particolarmente performanti ma perfetti per lavoro d’ufficio e studio.

Da un lato troviamo il modello HP Pavilion 15-eh1019nl, caratterizzato dal processore AMD Ryzen 7 5700U con frequenza di aggiornamento di 4,3 GHz, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB, audio Bang & Olufsen e display IPS LCD FHD da 15,6 pollici. Il sistema operativo è invece Windows 11 Home. Il prezzo? 629,99 euro al posto di 849 euro, con pagamento effettuabile a rate con Cofidis. La consegna è gratuita, essendo Amazon a occuparsene assieme alla vendita.

Lo stesso vale per il modello HP 15s-eq3003sl, le cui specifiche tecniche sono leggermente migliori: oltre al display FHD da 15,6 pollici e allo stesso SSD da 512 GB si trova il processore AMD Ryzen 7 5825U da 4,5 GHz, in aggiunta poi a 16 GB di RAM DDR4 da 3.200 MHz. Il sistema operativo, anche in questo caso, è Windows 11 Home. Il prezzo scende dunque da 849,99 euro a 679 euro.

Parallelamente a queste promozioni se ne trovano diverse ulteriori nel catalogo del colosso dell’e-commerce; tuttavia, le due da noi riprese spiccano particolarmente alla luce dei tagli di prezzo proposti.

Dallo stesso portale abbiamo ripreso giusto ieri un laptop MSI al prezzo più basso di sempre.