Laptop HP con RTX 3050 e Intel Core i7 in sconto da Comet, fino 25 gennaio

State cercando un nuovo computer portatile da gaming e volete approfittare delle ultime offerte rilanciate in Italia dalle principali catene di negozi? Ebbene, nel contesto dei Saldissimi d’Inverno proposti da Comet e validi fino al 25 gennaio prossimo potrete trovare un laptop HP con RTX 3050 a 200 euro in meno.

Nella nostra rassegna dello stesso volantino abbiamo già accennato alla disponibilità di un MSI con RTX 3050 e di un altro modello HP per ufficio a prezzi particolarmente vantaggiosi. Questo modello è però leggermente più performante grazie alla dotazione di hardware di ultima generazione.

Il computer portatile HP Victus 15-FA0005NL si presenta infatti con la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 di fascia medio-alta accompagnata dal processore top di gamma Intel Core i7-12700H, la cui frequenza massima è pari a 4,7 GHz. Lato memoria si trovano invece 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz e una singola unità SSD NVMe M.2 da 512 GB. Il display è invece un IPS LCD Full HD da 15,6 pollici con trattamento antiriflesso. Infine, il sistema operativo è Windows 11 Home.

Normalmente sarebbe necessario pagare 1.399 euro per aggiudicarsi questo computer portatile da gaming. Comet, tuttavia, in negozio e online lo rilancia a 1.199 euro con pagamento effettuabile in tre rate senza interessi. La consegna a domicilio è gratuita ma richiede l’attesa di una settimana. In alternativa, è possibile procedere con il ritiro gratuito presso il punto vendita Comet più vicino.

Sempre presso Comet sono disponibili anche le offerte del Blue Monday fino al 19 gennaio.