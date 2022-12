Laptop HP Victus con RTX 3050 Ti a 400 euro in meno da Unieuro

Oltre allo smartphone ASUS ZenFone 8 a un ottimo prezzo da Unieuro, presso la stessa catena di distribuzione è possibile trovare diversi computer portatili a cifre interessanti. Su tutti spicca il modello HP Victus con RTX 3050 Ti scontato di 400 euro, la cui consegna è garantita a inizio gennaio 2023.

L’inizio del nuovo anno potrebbe essere l’occasione giusta per aggiornare i propri dispositivi, specie se ancora non avete ricevuto un regalo di Natale o se avete la necessità di passare all’ultima generazione. Il laptop da noi ripreso in questa occasione rientra tra i modelli top di gamma più intriganti, data la presenza della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti e del processore Intel Core i5-12500H, appartenente alla dodicesima generazione. Ad accompagnarli ci sono 16 GB di RAM DDR5 e 512 GB di SSD, oltre al display Full HD da 16,1 pollici con refresh rate massimo di 144Hz.

È facile capire, alla luce delle specifiche tecniche, che si tratta di un laptop da gaming, ma è perfetto anche per lavoro o studio intensivo, magari con del multitasking. Venendo al prezzo, normalmente costerebbe 1.399 euro ma, grazie a un taglio del 28%, scende a 999 euro. Il pagamento può essere completato in tre rate senza interessi con Klarna o PayPal, mentre la consegna a domicilio – come anticipato in apertura – viene effettuata tra il 1° gennaio e il 5 dello stesso mese. In alternativa, il ritiro in negozio è gratuito.

Trattandosi di una delle ultime Offerte Solo Online di Capodanno attive fino al 1° gennaio, l’acquisto deve avvenire obbligatoriamente tramite il sito ufficiale Unieuro.