Laptop HP Victus con RTX 4050 e display da 15,6 pollici in OFFERTA A TEMPO su Amazon

Anche i laptop sono protagonisti degli sconti Amazon di oggi. In giornata odierna, il colosso di Seattle consente di acquistare a prezzo ridotto un laptop HP con scheda grafica RTX 4050 e display da 15,6 pollici FHD IPS a 144Hz.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA L’HP Victus 15-FA1005SL, nella fattispecie, è disponibile a 949,99 Euro, in calo del 17% rispetto ai 1149,99 Euro di listino, con consegna senza costi aggiuntivi prevista per giovedì prossimo per coloro che effettuano l’ordine entro 9 ore e 31 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

La configurazione in questione è dotata di schermo da 15,6 pollici FullHD IPS a 144Hz, scheda grafica NVIDIA RTX 4050 da 6GB, 16GB di RAM ed SSD da 512GB, oltre che processore Intel Core i5-12500H.

Trattandosi di un’offerta a tempo, consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse nei confronti della promozione.

