Laptop Huawei da 16 pollici con i5 ed SSD da 512GB in super sconto su Amazon

Interessante sconto proposto quest'oggi da Amazon su un laptop Huawei. Il colosso di Seattle permette di risparmiare il 20% su un computer portatile con processore Intel Core i5 e schermo da 16 pollici.

Si tratta dell'Huawei Matebook D16, un laptop che come dicevamo poco sopra sfoggia un pannello da 16 pollici, processore Intel Core i5-12450H, 16GB di RAM, SSD da 512 gigabyte e Windows 11 come sistema operativo.

Il prezzo proposto dal marketplace è di 799 Euro, il 20% in meno rispetto ai 999 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 12 rate mensili da 66,59 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero e consegna gratuita senza costi aggiuntivi garantita per giovedì 9 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 13 ore e 12 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la protezione aggiuntiva da danni accidentali di due anni a 72,39 Euro o tre anni a 103,09 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Come avvenuto anche in altre circostanze, nella scheda prodotto non è presente alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per evitare di perdere l'offerta che porta il prezzo al minimo storico.