Laptop Lenovo da 16 pollici in offerta da Mediaworld, solo per oggi!

Parallelamente agli sconti sui Lenovo Ideapad Gaming, Mediaworld in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un laptop a marchio Lenovo con schermo da 16 pollici, che viene proposto ad un prezzo inferiore rispetto a quello di listino.

Si tratta del Lenovo IdeaPad 5 Pro, che è disponibile a 1259,99 Euro, in calo del 16% rispetto ai 1499,99 Euro di listino.

Il laptop in questione è dotato di uno schermo da 16 pollici, processore Intel Core i5 con scheda grafica integrata, 16GB di RAM ed SSD da 1 terabyte. Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la Protection di 1 anno per guasto, 1 anno per danno ed 1 anno per furto a 139,99 Euro, e per 1 anno per guasto, 2 anni per danni e 2 anni per furto a 219,99 Euro. Basta semplicemente spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto. Il ritiro dell'usato RAEE invece è a costo zero ed anche in questo caso può essere completato tramite la spunta dedicata.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista tra il 12 ed il 16 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, con il ritiro possibile per il 13 Giugno 2023 presso uno dei punti vendita più vicini.