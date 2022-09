Laptop Lenovo da gaming con RTX 3060 vicino al minimo storico su Amazon

Amazon a quanto pare sta abbondando con le offerte su computer portatili di fascia alta in questo periodo: oltre ai MacBook Air e Pro al prezzo più basso di sempre, infatti, il portale di e-commerce include tra le promozioni del momento un laptop da gaming Lenovo con RTX 3060 vicino al minimo storico.

Il computer portatile da gaming targato Lenovo ora disponibile in offerta su Amazon è il seguente:

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Notebook, Display 15.6" FHD, Processore AMD Ryzen 5 5600H, NVIDIA GeForce RTX 3060, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 11, Tastiera retroilluminata bianca - Shadow Black: 899 euro (1.085 euro)

Come noterete all’apertura della pagina del negozio, lo sconto è soltanto del 17%; tuttavia, dista di circa 43 euro dal prezzo più basso di sempre registrato lo scorso luglio. Gli utenti più vigili alle promozioni nel segmento notebook sapranno, peraltro, che si tratta di uno dei migliori computer portatili da gaming per rapporto qualità-prezzo, in quanto include la scheda video RTX 3060 a un prezzo più accessibile rispetto alla concorrenza.

Amazon si occuperà dunque di consegna e vendita, offrendo la prima a costo zero e permettendo di completare l’acquisto a rate Tasso Zero con Cofidis selezionando la voce dedicata al checkout. In aggiunta a tutto ciò, potrete aggiungere 2 o 3 anni di garanzia su danni accidentali pagando una quota tra 56,49 euro e 80,49 euro.

