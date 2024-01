Laptop Lenovo da gaming con RTX 3060 in offerta da Mediaworld

Con il primo volantino dell’anno di Mediaworld, troviamo un’offerta molto interessante su un laptop da gaming targato Lenovo, su cui è possibile risparmiare un’ottima somma di denaro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta del Lenovo IdeaPad Gaming 3 da 16 pollici, che viene proposto ad 899,99 Euro, poco meno di 300 Euro in meno rispetto ai 1149 Euro che rappresenta il prezzo più basso raggiunto negli ultimi trenta giorni sullo stesso sito. Dati alla mano, il risparmio è del 21% quindi, e quello proposto attualmente rappresenta il prezzo più basso mai raggiunto.

A livello tecnico, il laptop è dotato di un display da 16 pollici, mentre sotto la scocca è presente un processore Intel Core i7-12650H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, 16GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte.

La consegna è garantita tra il 12 ed il 16 Gennaio 2024, ma una stima più precisa viene fornita nel momento in cui si inserisce il prodotto nel carrello. Il ritiro gratuito in negozio invece è previsto a partire dal 16 Gennaio 2024, ma anche in questo caso la data potrebbe cambiare a seconda del punto vendita scelto.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile scegliere la protezione aggiuntiva da 189,99 Euro o 119,99 Euro, ed il ritiro dell’usato RAEE a costo zero.