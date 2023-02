Laptop Lenovo IdeaPad Gaming con RTX 3060 a un ottimo prezzo da Euronics

Nello stesso periodo in cui Amazon propone offerte su laptop Acer di fascia medio-bassa, Euronics passa all’attacco e consiglia a chi è alla ricerca di un computer portatile performante il modello Lenovo IdeaPad Gaming 3 con RTX 3060 a 400 euro in meno, anche se soltanto fino all’8 febbraio 2023.

In occasione degli Star Days di Euronics, validi fino alla detta data, è possibile acquistare il modello Lenovo IdeaPad Gaming 16IAH7 a un ottimo prezzo. Nella scheda tecnica troviamo la citata scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 accompagnata dal processore Intel Core i7-12650H capace di arrivare a una frequenza massima di 4,7 GHz in modalità Turbo, da 16 GB di RAM DDR4 e un singolo SSD da 512 GB di capienza. Il display è invece un LCD Full HD da 16 pollici, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home.

Al posto del prezzo di listino di 1.799 euro i consumatori interessati potranno procedere con l’acquisto a 1.399 euro, ovvero il 22% in meno. In questa cifra non sono incluso i 9,90 euro minimi della spedizione, mentre il pagamento può essere suddiviso in tre rate senza interessi. L’offerta, peraltro, risulta valida sia online che presso i punti vendita Euronics in tutta Italia: si può dunque procedere con l’acquisto sul sito Euronics e il ritiro in loco in un secondo momento, con pagamento online o in negozio. In quest’ultimo caso, però, il ritiro deve essere effettuato entro 24 ore.

In giornata abbiamo poi segnalato il lancio del volantino di febbraio 2023 da Mediaworld.