Laptop Lenovo con RTX 3050 Ti a 900 euro da Mediaworld, sconto del 25%

Torniamo in questa giornata di metà dicembre 2022 da Mediaworld, dopo avere visto le migliori offerte su TV OLED e QLED presso la detta catena di distribuzione. Questa volta, vi proponiamo un laptop Lenovo con RTX 3050 Ti a meno di 1.000 euro grazie a uno sconto del 25%.

Il modello in questione è uno dei best seller proposto in questi anni, ovvero il Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 dotato della citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, accompagnata da 8 GB di RAM, SSD da 512 GB e processore Intel Core i5-11300H da 3,1 GHz di frequenza base e 4,4 GHz di frequenza Turbo. Il display è invece un pannello LCD Full HD da 15,6 pollici con refresh rate di 120Hz. Il sistema operativo preinstallato, infine, è Windows 11 Home.

Il prezzo di listino pari a 1.199,99 euro viene dunque tagliato di 300 euro a 899,99 euro, per un periodo di tempo non specificato da Mediaworld. La consegna a domicilio richiede il pagamento di 9,99 euro aggiuntivi e l’attesa di massimo una settimana. Inoltre, si può richiedere un anno di protezione extra su furto, danni e guasti tecnici aggiungendo 119,99 euro, se preferite una misura di sicurezza aggiuntiva.

Come anticipato, non è nota la data di conclusione dell’offerta proposta da Mediaworld: per questo motivo ci sentiamo di consigliarvi di procedere rapidamente con l’acquisto in caso di interesse, trattandosi di uno dei modelli best buy disponibili.

Tra le altre promozioni del Sottocosto, invece, si trova anche il Samsung Galaxy S21 FE 5G a quasi metà prezzo.