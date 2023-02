Laptop Lenovo con RTX 3050 Ti al prezzo più basso di sempre su Amazon

Se siete alla ricerca di un ottimo computer portatile da gaming e volete spendere il meno possibile, oltre al notebook HP con RTX 3050 in offerta da Unieuro potete trovare su Amazon in esclusiva un laptop Lenovo con RTX 3050 Ti al prezzo più basso di sempre, con consegna anche in un giorno.

Stiamo parlando del modello Lenovo IdeaPad Gaming 3 lanciato sul portale di e-commerce nel novembre 2022, caratterizzato dalla già citata scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti e dal processore Intel Core i5-12450H octa-core con frequenza massima di 4,4 GHz e architettura ibrida per una maggiore efficienza energetica. Sotto la scocca si trovano poi 512 GB di archiviazione su SSD e 16 GB di RAM. Infine, il display è un Full HD da 15,6 pollici con refresh rate di 120Hz, mentre il sistema operativo è Windows 11.

Questo laptop da gaming scende quindi a 899 euro a partire dai 1.299 euro di listino, con pagamento effettuabile in unica soluzione, a rate con Cofidis, oppure in 12 mensilità senza interessi secondo il piano proposto dalla stessa Amazon. Il colosso di Seattle garantisce, come anticipato in apertura, la consegna gratuita in un giorno e permette di ottenere un buono sconto di dieci euro per l’acquisto di Microsoft 365 Family.

Grazie a Keepa, dunque, confermiamo che quello ora proposto da Amazon è a tutti gli effetti il prezzo più basso di sempre. Precedentemente, il minimo storico era invece pari a 999 euro. Non essendo chiare le tempistiche di validità di questa offerta, consigliamo caldamente di procedere con l’acquisto il prima possibile in caso di interesse.