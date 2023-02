Laptop Lenovo con RTX 3060 e schermo 2.5K al prezzo più basso di sempre su Amazon

Pochi giorni fa abbiamo ripreso un laptop Lenovo con RTX 3050 Ti al minimo storico su Amazon. Ebbene, sappiate che il gigante dell’e-commerce ha voluto fare il bis in queste ore rilanciando un altro computer portatile Lenovo con RTX 3060 e schermo 2.5K al prezzo più basso di sempre.

Di quale modello si tratta? Di un ottimo Lenovo Legion 5 Pro caratterizzato da un pannello IPS WQXGA da 16 pollici con risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel e refresh rate massimo di 165Hz, dalla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di RAM GDDR6 e processore AMD Ryzen 7 6800H a otto core. Lato memoria, invece, si trovano un SSD da 1 terabyte e 16 GB di RAM DDR5-4800. Il sistema operativo è Windows 11 e, naturalmente, non può mancare la tastiera retroilluminata RGB.

Il prezzo di listino di 2.099 euro scende quindi a 1.549 euro grazie a un taglio del 26% pianificato dalla stessa Amazon, responsabile di vendita e spedizione. La consegna viene assicurata a costo zero, mentre il pagamento è completabile in più rate con Cofidis, alle quali vanno aggiunti gli interessi. Ordinandolo oggi, dunque, il laptop Lenovo Legion 5 Pro in questione può arrivare anche entro il fine settimana a seconda della disponibilità nel centro di distribuzione più vicino.

Infine, confermiamo ancora una volta – grazie a Keepa – che si tratta del minimo storico raggiunto dal dispositivo.

