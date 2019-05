Laptop pieno di malware venduto per 1,34 milioni di Dollari

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo parlato del laptop pieno di malware denominato "The Persistence of Chaos" che un artista aveva messo in vendita per 1,2 milioni di Dollari. Guo O Dong, questo il nome dell'uomo che ha creato la bizzarra opera d'arte, ha raggiunto il suo obiettivo.

Come riportato da vari siti, l'asta si è chiusa per 1,345 milioni di Dollari, un record se si conta la tipologia di prodotto.

Il PC, un laptop Samsung NC10, contiene ben sei malware che secondo alcuni calcoli avrebbero fatto danni per 95 miliardi di Dollari a livello mondiale, e proprio per tale ragione il prezzo è schizzato alle stelle ed è partita anche la corsa dei collezionisti per accaparrarselo.

Tra i malware installati al suo interno figura WannaCry, il ransomware che lo scorso anno ha preso in ostaggio i PC anche di strutture pubbliche come ospedali del Regno Unito e che ha provocato danni complessivi per 4 miliardi di Dollari, ma anche MyDoom che secondo i ricercatori sarebbe uno dei worm che si sono diffusi più velocemente e che ha causato danni per 38 miliardi di Dollari. La lista è completata da ILOVEYOU, SoBig, DarkTequila e BlackEnergy.

L'opera d'arte, come riferito da The Verge qualche giorno fa, è frutto della collaborazione tra Guo e Deep Istinct.