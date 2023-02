Laptop Microsoft Surface al prezzo più basso di sempre su Amazon, che offerte!

Le grandi offerte Amazon non sembrano terminare mai: parallelamente agli smartphone OnePlus top di gamma in sconto, infatti, tra le pagine del portale di e-commerce si trovano tre laptop Microsoft Surface di ultima generazione in promozione, persino al minimo storico - o, comunque, estremamente vicini a tale quota.

Il Microsoft Surface Pro 9 con Intel EVO Core i5-1235U, chip grafico Intel Iris Xe integrato, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB scende da 1.329 euro a 900,73 euro, raggiungendo così il nuovo prezzo più basso di sempre. Con il suo display touchscreen da 13 pollici, dalla risoluzione pari a 2880x1920 Pixel, resta tra i migliori 2in1 disponibili sul mercato.

Scende invece da 1.199 euro a 999 euro il Microsoft Surface Laptop 5 con schermo touchscreen PixelSense da 13,5 pollici, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e processore Intel EVO Core i5-1235U di dodicesima generazione, sempre con chip grafico Intel Iris Xe. La differenza chiave dal Surface resta il form factor, tipico dei computer portatili tradizionali. Anche in questo caso, secondo il grafico offerto da Keepa, quello attualmente proposto da Amazon è il prezzo più basso di sempre.

Dulcis in fundo, il top di gamma Microsoft Surface Laptop Studio lanciato circa un anno fa si posiziona a 2.699 euro al posto di 3.249 euro, con minimo storico distante di appena 50 euro. In questo caso abbiamo il processore Intel Core i7-11370H accompagnato dalla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX️3050 Ti, 32 GB di RAM e 2 TB di archiviazione su SSD. Il display, invece, è da 14,4 pollici con risoluzione pari a ‎2400x1600 Pixel.

La società di Seattle si occupa di vendita e spedizione in tutti i casi, garantendo la consegna gratuita in un giorno e permettendo di completare il pagamento in dodici mensilità senza interessi, oppure in più rate con Cofidis al momento del check-out.

Ricordiamo in chiusura che nello stesso sito si trova un Android TV Hisense a meno di 180 euro.