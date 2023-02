Laptop MSI da 14 pollici in offerta su Amazon per il weekend al minimo storico

In aggiunta allo Speciale San Valentino di Trony, arriva quest'oggi anche una nuova promozione targata Amazon che permette di godere di uno sconto molto interessante su un laptop a marchio MSI, che raggiunge il minimo storico.

Si tratta dell'MSI Modern 14, un laptop con scocca in alluminio, schermo da 14 pollici Full HD con refresh rate a 60Hz, processore AMD Ryzen 5 5500U con scheda grafica AMD Radeon integrata, 8GB di RAM DDR4 ed SSD da 512GB M.2 PCIe 3. Garantito anche il supporto WiFi 6, mentre come sistema operativo troviamo Windows 11 Home.

Amazon lo propone al prezzo di 529 Euro, che appunto come dicevamo poco sopra rappresenta il minimo storico rispetto al costo imposti dal produttore di 799 Euro.

Il colosso di Seattle garantisce la consegna entro martedì 7 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 2 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, mentre non è presente alcuna indicazione sulla data di scadenza dell'offerta, motivo per cui come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione di due anni da danni accidentali a 50,59 Euro o tre anni a 72,09 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.