Laptop MSI Katana con RTX 3050 Ti a 500 Euro in meno da Unieuro

State cercando un computer portatile nuovo di zecca e siete appassionati di videogiochi? Grazie alle ultime promozioni esclusive online di Unieuro, rinnovate come da tradizione a inizio settimana, potrete aggiudicarvi un MSI Katana GF66 con RTX 3050 Ti a 500 Euro in meno.

Si tratta per l’esattezza del modello MSI Katana GF66 12UD-061IT, caratterizzato dalla dotazione del processore Intel Core i7-12700H capace di arrivare a 4,7 GHz di clock Turbo, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 8 GB di RAM a 3.200 MHz e 512 GB di archiviazione nel formato SSD. Il display, invece, è un pannello IPS Full HD da 15,6 pollici con refresh rate massimo di 144Hz. Al primo avvio avrete accesso al sistema operativo Windows 11 Home, dunque non dovrete preoccuparvi dell’aggiornamento.

Questo laptop della società taiwanese viene proposto da Unieuro a 1.599 Euro, solitamente; fino a questo fine settimana, però, costerà 1.099 Euro e il pagamento potrà essere completato in 3 rate da 366,33 Euro senza interessi grazie a PayPal. Per giunta, la consegna a domicilio è gratuita! Insomma, è davvero una offerta da non perdere se necessitate di un laptop da gaming nuovo per i vostri videogiochi preferiti.

Sempre presso la medesima catena di distribuzione, ma come parte del volantino Summer Black Friday, potrete trovare 4 smart TV Samsung a metà prezzo.