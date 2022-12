Laptop MSI con RTX 3050 Ti a 500 euro in meno da Unieuro, per pochi giorni

Contemporaneamente ai 300 euro di sconto sul laptop Lenovo con RTX 3050 Ti, Unieuro tra le promozioni di questa settimana include un laptop MSI con RTX 3050 Ti a 500 euro in meno, ma solo per pochi giorni. Vediamo le specifiche tecniche e i dettagli della promozione ora attiva.

La catena di distribuzione italiana propone il modello MSI Katana GF66 12UD-061IT a un prezzo speciale, dotato della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti già citata in precedenza e della CPU Intel Core i7-12700H, la cui frequenza massima è di 4,7 GHz. Troviamo dunque 8 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz e un SSD da 512 GB di capienza. Il display in dotazione è un tradizionale FHD da 15,6 pollici, con frequenza di aggiornamento massima di 144Hz.

Questo computer portatile da gaming viene proposto a 1.099 euro al posto di 1.599 euro, con pagamento effettuabile in tre mensilità da 366,33 euro a tasso zero grazie a Klarna e PayPal. Unieuro assicura poi la consegna a domicilio gratuita, con un’attesa richiesta di minimo tre giorni e massimo una settimana. L’offerta in questione, precisiamo, è valida solo fino all’11 dicembre prossimo.

Se preferite ricevere supporto tecnico prolungato, infine, rammentiamo che è possibile aggiungere 12 mesi di assistenza a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, pagando 167,99 euro.

