Laptop MSI con RTX 3070 in sconto da Unieuro, 400 euro in meno per pochi giorni

Se da Euronics trovate un laptop HP con RTX 3060 in offerta, da Unieuro tra le Offerte Solo Online di questa settimana è presente un computer portatile MSI Katana con RTX 3070 a 400 euro in meno, anche se non per molti giorni: scopriamo il modello interessato nel dettaglio.

Si tratta del notebook da gaming MSI Katana GF66 12UG-045IT, il quale si presenta innanzitutto con il display Full HD da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento massima pari a 144Hz. Sotto la scocca troviamo dunque la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 assieme a una unità SSD da 512 GB, processore Intel Core i7-12700H da massimo 4,7 GHz di clock e 16 GB di RAM DDR4. Il sistema operativo all’accensione è Windows 11 Home e non manca la compatibilità con Wi-Fi 6.

Normalmente questo computer portatile di fascia alta costerebbe 2.099,99 euro ma, ancora per 5 giorni da oggi, costerà 1.699 euro grazie a un risparmio del 19%. L’offerta è valida esclusivamente online e il pagamento può essere completato anche in 3 rate da 566,33 euro senza interessi con PayPal; la consegna a domicilio, peraltro, è gratuita.

Se quindi siete interessati a un computer portatile da gaming, valutate attentamente questa promozione specifica disponibile da Unieuro.

In alternativa, su Amazon potete trovare un Acer con RTX 3050 Ti al minimo storico.