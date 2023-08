Laptop MSI con RTX 4070 crolla di prezzo su Amazon, costa meno del Prime Day!

In aggiunta al nuovo volantino di Euronics disponibile dalla giornata odierna, continuano anche le offerte proposte da Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. In particolare, oggi segnaliamo un'offerta su un laptop da gaming targato MSI.

In occasione della Amazon Gaming Week 2023, infatti, il gigante di Seattle consente di portare a casa ad un prezzo inferiore anche a quello raggiunto durante il Prime Day 2023 un laptop della gamma MSI Katana con schermo da 17, pollici FHD con refresh rate di 144Hz, processore Intel Core i7-12650H, NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8GB di memoria GDDR6, 16GB di RAM DD5 ed SSD da 1 terabyte.

Di seguito i dettagli completi della configurazione:

MSI Katana 17 B12VGK-251IT, Notebook Gaming, 17.3" FHD 144Hz, Intel i7-12650H, Nvidia RTX 4070 8GB GDDR6, 16GB DDR5 4800MHz, 1TB SSD PCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home: 1799 Euro (2000,13 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 30 Agosto 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Amazon propone anche il pagamento a rate con Cofidis alle condizioni previste ed indicate direttamente nella scheda tecnica al momento della finalizzazione dell'ordine.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro.

