Il laptop perfetto per HP ha macOS: l'incredibile gaffe in una pubblicità

In attesa di poter mettere le mani su macOS Ventura, è diventata virale tra gli utenti Mac la gaffe di HP con una pubblicità in cui voleva sponsorizzare il “laptop perfetto”, che per il produttore di PC ha appunto macOS.

Come si può vedere nell’immagine presente in calce, HP ha utilizzato uno screenshot di macOS e l’ha inserito sul render del laptop in questione. L’errore però non è sfuggito ai più attenti, che l’hanno subito fatto notare su Reddit, dove l’immagine è stata pubblicata nel Reddit HP_Store, scatenando l’ironia e costringendo i moderatori a chiudere i commenti.

L’immagine mostra Gmail su Chrome, con tanto di logo Apple visibile in alto a sinistra nella barra di menù che viene mostrata su macOS.

Come noto, però, gli accordi di licenza di Apple non consentono l’esecuzione di macOS su PC, sebbene col passare degli anni siano emerse soluzioni non ufficiali per installare il sistema operativo della Mela su PC non Apple.

Con il nuovo macOS Ventura, che sarà pubblicato la prossima settimana, Apple punterà sul gaming ed introdurrà una serie di nuove funzionalità, tra cui lo Stage Manager che è destinato a rivoluzionare il multitasking. Ad essere interessato dal nuovo OS sarà anche Safari, che è stato ottimizzato ed arricchito con tante funzionalità. A livello di gaming, il colosso di Cupertino ha spiegato che con macOS Ventura si aprirà una “nuova era per il gaming su Mac grazie agli effetti Metal 3.