Laptop, scorte e disponibilità sempre peggio: colpa dei lockdown in Cina

Pessime notizie arrivano dalla Cina: mentre continua il blocco della produzione elettronica di Shanghai in seguito al durissimo lockdown imposto alla città, nelle scorse ore anche diversi quartieri di Pechino sono entrati in quarantena, con conseguenze potenzialmente devastanti per il settore tecnologico.

Stando ad una serie di report pubblicati da fonti giapponesi e taiwanesi come DigiTimes, le chiusure forzate di intere città o di grandi parti di queste ultime da parte del Governo cinese starebbero ormai pesando su tutta l'industria dell'elettronica, colpendo duramente il mercato degli smartphone, dei tablet, delle componenti e dei PC desktop e laptop.

In particolare, al momento sembrano in difficoltà i produttori di laptop, che non riescono a reperire le parti necessarie alla propria produzione per via dell'interruzione della produzione dei fornitori cinesi. Ciò sarebbe dovuto alla chiusura concomitante di Kunshan e Shanghai, con un peggioramento previsto in caso dell'estensione del lockdown anche ai quartieri produttivi di Pechino.

A quanto pare, inoltre, nemmeno l'alleggerimento del lockdown di Shanghai avrebbe avuto risvolti positivi, poiché le aziende che sono tornate ad operare sono poco più di 650 sulle 50.000 e passa che hanno sede nella città. Inoltre, anche le catene produttive che hanno ripreso a funzionare lavorano al momento a regimi bassissimi e con misure anti-contagio che creano seri problemi agli operai.

Secondo DigiTimes, al momento i settori più colpiti sarebbe quelli dei PCB e delle unità di Power Management, come gli alimentatori di desktop e laptop. La situazione, tuttavia, sarebbe così grave nel settore dei portatili per via dell'elevatissimo numero di catene produttive che devono funzionare all'unisono per portare alla produzione di un solo laptop, composto da circa 1.000 parti diverse.

DigiTimes prevede che i lockdown cinesi abbiano causato una riduzione della disponibilità di laptop del 10% su base annua, con un dato che potrebbe essere destinato ad aumentare qualora l'ondata di Covid-19 che ha colpito la Cina non dovesse alleggerirsi o le misure governative anti-pandemia non dovessero virare verso una minore rigidità.