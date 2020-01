State alla larga da queste applicazioni Android, spiano i vostri messaggi!

Dopo l'enorme lista di applicazioni contenenti un malware, torniamo a parlare di problemi di sicurezza riguardanti alcuni software scaricabili dal Play Store di Google.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come scritto sul blog ufficiale di Trend Micro, gli esperti hanno scovato uno spyware in grado di accedere a tutti i messaggi degli utenti all'interno di tre applicazioni: Camero, FyleCript e Call Cam. Vi consigliamo quindi di stare alla larga da questi software, visto che sono in grado di accedere ad informazioni riservate contenute in applicazioni come Facebook e Gmail.

Stando a quanto descritto dal team di Trend Micro, lo spyware sarebbe stato realizzato da un noto gruppo di pericolosi malintenzionati attivi dal 2012, che nel corso degli anni si è "fatto conoscere" soprattutto tramite attacchi alle organizzazioni militari. Insomma, non stiamo parlando esattamente degli ultimi arrivati e quindi si tratta di una minaccia particolarmente seria.

Le applicazioni coinvolte erano attive da marzo 2019 e Google le ha rimosse solamente recentemente, in seguito alla segnalazione di Trend Micro. Insomma, i malintenzionati continuano a colpire e stanno trovando sempre nuovi metodi per ottenere le informazioni riservate degli utenti.

Recentemente abbiamo persino visto oltre 5000 password dei campanelli Ring finire sul dark web. Per non parlare dello spyware che effettuava screenshot all'insaputa degli utenti.