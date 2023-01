Le lasagne vanno in streaming: Samsung svela il forno smart con fotocamera integrata

Dopo avervi mostrato l'incredibile monitor da gaming Samsung Odyssey Neo G9 da 57", arriva ora la conferma di un prodotto completamente diverso in arrivo da Samsung al CES 2023. Stiamo parlando del forno smart Samsung Bespoke AI Oven, la cui novità maggiore è quella di trasmettere un vero e proprio livestreaming delle cotture.

Il Bespoke Smart Oven, riporta Engadget, è parte di un refresh della linea Bespoke di Samsung, ovvero della serie di elettrodomestici intelligenti per la casa del colosso coreano: la linea, oltre al forno da incasso, comprende anche dispositivi come lavatrici e frigoriferi. Come gli altri dispositivi della stessa linea, anche l'AI Smart Oven presenta uno schermo con controlli touch, che vi permetteranno di impostare il vostro metodo di cottura preferito, dal sous-vide alla frittura ad aria, fino alla cottura al vapore.

La parte più interessante del prodotto è che all'interno del forno si trova una fotocamera che può inquadrare ciò che state cucinando, capire di cosa si tratta e darvi dei consigli su come impostare l'elettrodomestico per cucinarlo al meglio. Non solo: la lente continua a inquadrare il cibo durante la cottura, inviandovi una notifica quando questo arriva alla giusta doratura e un alert specifico in caso di rischio bruciatura per la cena.

Il pezzo forte, però, è la possibilità di usare l'app SmartThings per vedere lo streaming della cottura in live, oltre che ovviamente per controllare la temperatura, accendere e spegnere il forno o modificare la modalità con cui la vostra pietanza viene cucinata. Per i più social, inoltre, vi è la possibilità di scattare delle foto al cibo e, ovviamente, di trasmettere lo streaming della cottura online, che farà la gioia di tutti gli influencer del cibo.

Tra le altre novità della linea Bespoke di quest'anno, comunque, troviamo una cappa da muro con sensore per il monitoraggio della qualità dell'aria, un frigorifero a quattro porte con schermo da 32" di diagonale, anch'esso con l'integrazione di SmartThings e con l'opzione Beverage Center per la filtratura dell'acqua e la produzione del ghiaccio, e infine una serie di filtri per lavatrici volte a ridurre le emissioni di inquinanti nell'acqua di scarico.