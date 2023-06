Se lasci gli escrementi del tuo cane in giro, sei maleducato e distruggi l'ambiente

Quante volte vi è capitato di camminare per strada e di dover schivare un "campo minato" lasciato da un cane? Ebbene, oltre al fastidio e al disgusto immediato, ci sono altre ragioni ben più importanti per cui è necessario raccogliere gli escrementi del proprio cane. L'animale non c'entra nulla, e il problema qui è l'educazione del padrone.

Gli escrementi di cane possono contenere microorganismi che causano malattie negli esseri umani, come Salmonella, E. coli, Giardia e parassiti interni. Inoltre, possono essere un potenziale serbatoio per batteri resistenti agli antibiotici, il che significa che gli esseri umani potrebbero sviluppare infezioni batteriche difficili da trattare attraverso il contatto con gli escrementi di cane.

Un recente studio condotto a Sydney ha anche identificato gli escrementi di cane lavati nelle acque piovane come un contributo significativo all'inquinamento dell'acqua. Questo argomento, nonostante la sua rilevanza e impatto, ha ricevuto poca attenzione da parte degli scienziati.

Alcuni coraggiosi ricercatori hanno studiato gli escrementi di cane (che sono un rischio ecologico!) per il bene dell'umanità.

La ricerca ha rivelato alcuni modelli in cui si trovano gli escrementi di cane in pubblico: l'inquinamento da escrementi di cane è significativamente più comune nei parchi dove i pet sono ammessi senza guinzaglio, e nelle aree vicine ai parcheggi. I cartelli che sottolineano che le brave persone e i membri della comunità raccolgono diligentemente i bisogni dei loro cani possono essere i più efficaci, poiché le persone rispondono ai messaggi sociali.