Lasciando un pesce rosso in una stanza buia succede una strana conseguenza

La maggior parte di noi ha sicuramente avuto un pesce rosso da piccolo. Molti sottovalutano questa creatura, credendo che abbia una memoria di tre secondi, ma in realtà si tratta di un essere vivente molto intelligente e che non deve essere messo dentro una boccia. Allo stesso modo, se lasciato in una stanza buia si verifica una strana conseguenza.

Secondo l'Animal Rescue Professionals Association, l'allevamento di pesci rossi è iniziato in Cina oltre 1.000 anni fa. Quest'ultimo è durato così tanto tempo che ha portato a colorazioni molto più varie rispetto al colore che tutti conosciamo: dal nero al rosso, sono state documentate diverse tonalità di questo pesce d'acqua dolce.

Il colore non è solo dato dalla genetica, ma anche dal Sole. I pesci rossi che sono tenuti fuori dalla portata della luce solare, possono perdere la loro colorazione. Questo a causa delle cellule cromatofore, che sviluppano il pigmento specifico di quel pesce, e che possono essere trovate all'interno dei suoi alimenti preferiti (come i gamberetti).

La sola alimentazione non è comunque abbastanza, poiché per mantenere la loro colorazione originale hanno bisogno della luce solare. Le cellule colorate, inoltre, non vengono reintegrate, il che significa che il colore del pesce si degraderà gradualmente col passare del tempo. L'effetto è così drastico che, secondo quanto riferito, è persino evidente nel corso di poche ore.