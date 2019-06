Questo laser sembra capace di distruggere le cellule tumorali nel sangue in tempo reale

Un team di scienziati dell'Università dell'Arkansas ha testato con successo un laser in grado di rintracciare le cellule tumorali e ucciderle. Questo metodo è stato condotto all'esterno della pelle.

"Questa tecnologia ha il potenziale per inibire significativamente la progressione della metastasi" in un metodo completamente non invasivo, ha dichiarato Vladimir Zharov, autore del lavoro pubblicato oggi su Science Translational Medicine.

L'idea dietro al progetto è quella di sterminare le cellule tumorali prima che siano in grado di creare delle metastasi, o di diffondersi attraverso il corpo. Queste cellule tumorali, una volta colpite dal fascio di laser, iniziano ad assorbire l'energia termica che li fa espandere e, successivamente, collassare.

I primi risultati sono promettenti, sembra infatti che questo metodo è riuscito a distruggere il 96 percento delle cellule tumorali di un paziente, e durante questa prima prova il laser non è stato neanche azionato alla massima potenza.

"L'uso dei laser ha rivoluzionato la diagnosi e il trattamento delle malattie. Tuttavia, le grandi dimensioni dei laser hanno impedito il loro uso in molte applicazioni mediche a livello cellulare", affermò Zharov in una dichiarazione del 2017.

Attualmente la tecnologia è migliorata di molto, e nonostante questo non sia il primo dispositivo del suo genere, è il primo ad essere stato utilizzato sugli umani, ed è inoltre capace di scansionare un litro di sangue in un'ora.

In questo ambito si stanno facendo sempre più passi avanti: dallo sperimentale vaccino anti tumore al veleno degli scorpioni per evidenziare i tumori celebrali.