Il laser più forte al mondo di 10 petawatt può vaporizzare perfino la materia

Dei ricercatori in Romania hanno eseguito con successo il primo test di un laser con una potenza di 10 petawatt (fino a quattro anni fa il laser più potente al mondo sparava, solo per pochi secondi, 2 petawatt), circa 10 milioni di miliardi di watt. Ad oggi, è il laser più potente mai costruito, ed è la potenza più concentrata del pianeta.

Il progetto è chiamato Extreme Light Infrastructure, e fa parte di uno sforzo iniziato dagli scienziati in Europa a metà degli anni 2000 e condotto dallo scienziato francese, nonché vincitore del premio Nobel, Gérard Mourou.

Il programma è stato finanziato dalla Commissione europea e nel giro di pochi anni sono stati scelti tre paesi per portare avanti il progetto: la Romania, l'Ungheria e la Repubblica Ceca, ricevendo oltre 850 milioni di euro.

Grazie a questo laser, sarà possibile far progredire tutte le infrastrutture e studi scientifici in cui si utilizza la tecnologia laser. Gli scienziati potranno, letteralmente, vaporizzare la materia, aprendo nuove possibili intuizioni su quello che accade durante una supernova, o usare il laser come acceleratore di particelle.

In termini di ricerca più pratica, l'ELI-NP lavorerà per promuovere la ricerca medica nella terapia del cancro, nello studio dei protoni, e sarà possibile cercare nuovi modi per gestire i rifiuti radioattivi. Oltre ai tre siti in Romania, Ungheria e Repubblica Ceca, ELI sta inoltre progettando un quarto impianto, con un laser ancora più potente.