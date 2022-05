Il laser più potente al mondo ora è più gelido dello spazio: il perché

Il laser viene sempre associato a un'immagine di luce e, quindi, anche di calore. Con lo sviluppo della tecnologia, sono molti gli strumenti che utilizzano il calore generato dai laser. Sembra quindi quasi controintuitivo pensare a un laser freddo, specie il più potente in circolazione.

Un acceleratore di particelle superconduttore è stato raffreddato fino a 2 gradi sopra lo zero assoluto. Il perché è presto detto: è a queste temperature che si sprigiona la superconduttività e che si possono sparare elettroni ad alte energie senza perdere energia nel processo.

Questo miglioramento all'LCLS (che sta per Linac Coherent Light Source), un laser a raggi X a elettroni liberi, permetterà di studiare molto più nel dettaglio i processi chimici, creando delle istantanee di atomi e molecole al lavoro in pochissimi istanti. Con questo miglioramento, il laser ora chiamato LCSL-II potrà produrre pulsazioni 10000 volte più luminose e in grandi quantità, fino a un milione di volte al secondo, ovvero oltre 10000 volte più di prima con la stessa potenza emessa.

"In sole poche ore, LCLS-II produrrà molte più pulsazioni di raggi X di quante ne abbia fatte il precedente laser in tutta la sua vita. I dati che una volta richiedevano mesi per essere ottenuti stavolta possono essere prodotti in minuti. Porterà la scienza dei raggi X al livello superiore, pavimentando la strada verso un nuovo livello di studi e avanzando le nostre abilità di sviluppare tecnologie rivoluzionarie per rispondere ad alcune delle sfide più importanti della nostra società" dice Mike Dunne, direttore del LCLS.

Lo sforzo di questi ingegneri che ha portato a un processo di raffreddamento lento e lunghissimo, così da non danneggiare alcun componente, che ha consentito al laser di raggiungere temperature inferiori a quelle dello spazio intergalattico.

Magari un giorno questa ricerca aiuterà a inventare le spade laser, ma intanto è stato scoperto un laser gigantesco nello spazio.