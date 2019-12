I laser a raggi gamma sono più vicini ad essere reali

I calcoli del professor Allen Mills, dell'Università di Riverside, mostrano come sia possibile stabilizzare una sfera di positronio (un sistema legato con un elettrone e un positrone) all'interno dell'Elio liquido. Questi conti avvicinano la realizzazione di laser a raggi gamma. Abbiamo controllato e non è un'arma di Star Wars!

Il positronio è l'atomo più semplice che si può costruire con materia ed antimateria, è uno stato legato dell'elettrone e della sua antiparticella, il positrone. La sua vita media è estremamente breve e quando si annichila emette dei raggi gamma. Per creare questo laser bisogna stabilizzare il positronio in modo da poter controllare quando avviene l'emissione dei fotoni gamma; questo scopo può essere raggiunto creando un condensato di Bose-Einstein, uno stato della materia in cui gli atomi sono tutti nello stato fondamentale. Questo particolare tipo di materia è molto importante anche in ambito cosmologico, ed è fondamentale per ricreare l'Universo come lo conosciamo dopo l'Inflazione.

"I miei calcoli mostrano come in una bolla di elio liquido, che contiene milioni di atomi di positronio, possiamo avere una densità sei volte più alta rispetto all'aria e potrebbe esistere un condensato di Bose-Einstein di materia e antimateria" afferma Allen Mills.

L'elio è il secondo elemento più abbondante dell'Universo, esiste in forma liquida solamente a temperature estremamente basse. Mills spiega come il positronio ha un'affinità negativa con l'elio e tendono a respingersi e a creare delle bolle. Quando un elettrone e un positrone si incontrano, possono annichilirsi e formare un fotone gamma oppure formare un atomo di positronio.

Mills, che dirige il Positron Lab presso l'Università di Riverside, dice che stanno per inviare un fascio di antimateria per produrre queste bolle nell'elio liquido, come previsto dai suoi stessi calcoli. Queste bolle sono potenziali sorgenti del condensato di Bose-Einstein.

I laser a raggi gamma possono avere una grande utilità; dalla diagnostica medica e la propulsione spaziale fino alla creazione di computer quantistici. Un piccolo passo ci può aver avvicinato a quello che sembra più il prototipo di un'arma futuristica piuttosto che uno strumento medico; gli scienziati sono fiduciosi e anche noi lo siamo!