La latitudine della Grande Piramide ha quasi lo stesso valore della velocità della luce

Una delle ultime curiosità scientifiche che sta rimbalzando sui social chiede di fare particolare attenzione alla latitudine della Grande piramide di Giza e al valore numerico della velocità della luce.

Se si confrontano infatti questi due dati si osserverà che la velocità della luce misura 299.792.458 metri al secondo, mentre la latitudine della Grande Piramide presenta un valore molto simile, ovvero 29,9792458°N.

Dietro alla somiglianza di questi numeri, tuttavia, non si cela nessun messaggio nascosto o indizio che dimostra che gli alieni hanno visitato la Terra migliaia di anni fa, come suggerito da molti utenti sul web che frequentano gruppi di complottisti. Si tratta solo di una clamorosa coincidenza e per screditare qualsiasi assurda teoria basta pensare a come gli antichi egizi misuravano lo spazio.

Gli egizi infatti non misuravano lo spazio in metri, che sarebbero stati introdotti nella scienza nel 1791, durante la Rivoluzione francese. Fu infatti l'Assemblea nazionale costituente di Parigi, dopo il rovesciamento della Monarchia, a decidere che bisognava adottare un nuovo sistema di misura, di cui il metro sarebbe stata l'introduzione più importante.

Il popolo egizio invece usava i cubiti, un'unità di misura che si basava sulla distanza del gomito dalle punte delle dita. Inoltre non conoscevano concetti complessi come latitudini o meridiani, né avevano una definizione fisica della luce. Per non parlare poi di come non avrebbero potuto utilizzare questi dati per realizzare le piramidi, innalzati prendendo in considerazione solo alcune leggi basilari della fisica e la posizione degli astri nei cieli.

Infine, anche qualora avessero avuto in mente l'idea di dividere le varie fasce delle Terra con linee e meridiani, difficilmente avrebbero posto Giza, una delle sedi più importanti della loro cultura, lontano dal centro delle loro mappe, come facciamo invece noi, che prendiamo come punto di riferimento l'equatore e il meridiano di Greenwich.

Questa confutazione tuttavia non ci priva della possibilità di godere dei segreti della Grande piramide. Sono infatti molti gli enigmi che avvolgono di mistero questa struttura e che permettono agli archeologi di effettuare ancora, dopo secoli di ricerca, delle scoperte interessanti.

