Latte e cereali venivano mangiati perfino 5.500 anni fa in Scozia

Avete fatto colazione con l'immancabile latte e cerali? Possibilmente sintetico e creato in laboratorio come quello che arriverà in futuro? Bene, dovete sapere che questa stessa abitudine era una prassi anche 5.500 anni fa in Scozia o, almeno, è questo quello che afferma un nuovo studio pubblicato sulla celebre rivista Nature Communications.

Secondo quanto riportato, i residenti delle Ebridi Esterne della Scozia mangiavano un porridge fatto mescolando latte con cereali. Ad oggi le ceramiche dell'epoca conservano prove di residui di latte distintivi, quindi sappiamo che consumavano la bevanda animale da molto tempo. Tuttavia, la prova del consumo dei cereali è stata più difficile da trovare a causa della difficoltà delle tracce da rilevare.

Come risolvere questo problema? Il professor Simon Hammann della Friedrich-Alexander-Universität ha cercato marcatori specifici per cereali - ovvero delle "impronte digitali" dell'alimento - su frammenti di ceramica utilizzando la gascromatografia e la spettrometria di massa ad alta risoluzione. Ovviamente l'intuizione ha avuto successo e sono state trovate tracce di grano - la prima prova della lavorazione dei cereali da pentole al di fuori della Turchia.

Sedici dei frammenti analizzati conservavano molecole di cereali distintive, accompagnate in otto casi da grasso di latte. Altri frammenti, invece, trasportavano molecole vegetali di origine incerta; quelle che secondo gli autori sono possibili tracce di frutta secca. Non sappiamo a che ora del giorno la gente dell'epoca usasse consumare questi alimenti, ma la scoperta è sicuramente grandiosa.