Il latte al cioccolato ha un'incredibile 'potere' inaspettato

In una nuova meta-analisi, un team di ricercatori ha analizzato i benefici del latte al cioccolato. Incredibilmente, questa golosa bevanda ne ha davvero tanti... molti inaspettati. Adesso non avrete più scuse e potrete gustarvi (occasionalmente e senza esagerare) questo delizioso mix di latte e cacao.

Nonostante il grande quantitativo di zuccheri, soprattutto quando si tratta di alimentazione infantile, la bevanda può anche essere utile in alcune situazioni, come il recupero da un allenamento. Il team della nuova meta analisi ha analizzato 12 studi precedenti sull'argomento e alcuni risultati sono sorprendenti.

"Il latte al cioccolato contiene carboidrati, proteine ​​e grassi, nonché acqua ed elettroliti, che possono essere ideali per il recupero post-esercizio. Abbiamo sistematicamente riesaminato le prove relative all'efficacia della bevanda rispetto all'acqua o ad altre bevande sportive sui marcatori di recupero post-esercizio", scrivono i ricercatori nello studio. "Il latte al cioccolato fornisce risultati simili o superiori rispetto al placebo o ad altre bevande di recupero. Nel complesso, le prove sono limitate e servono studi clinici di alta qualità con una metodologia più ben controllata e campioni di dimensioni maggiori".

Ovviamente - così come sottolineato dagli scienziati - servono altre prove e studi più ampi sull'argomento, ma utilizzato come "bevanda per il recupero" dopo un allenamento il latte al cioccolato sembra avere i suoi benefici. Potrete dare un'occhiata di quanto affermato sulla rivista European Journal of Clinical Nutrition.