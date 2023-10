Il tè al latte 'induce' dipendenza e depressione? La risposta non è scontata

Un recente studio pubblicato sul Journal of Affective Disorders e condotto dai ricercatori della Tsinghua University e dell’Università Centrale di Finanza ed Economia in Cina, sembrerebbe dimostrare un collegamento tra alcuni disturbi psicologici come depressione o ansia, ed il consumo eccessivo di tè al latte.

Dopo aver visto come mangiare patatine fritte sviluppi ansia o depressione, questa volta i ricercatori hanno reclutato ed intervistato ben 5.281 studenti universitari di Pechino in uno studio che potrebbe aiutare migliaia di persone in tutto il mondo.

Sebbene appaia opportuno precisare sin da subito come lo studio non sia stato realizzato con finalità causali ma "semplicemente" correlazionali, adoperando una scala già validata in grado di "quantificare" il livello di dipendenza di un singolo soggetto, i ricercatori hanno ottenuto dei risultati decisamente interessanti.

"Il tè al latte ha registrato un'enorme crescita di popolarità in Cina, soprattutto tra i giovani. I nostri risultati hanno evidenziato che il consumo di tè al latte potrebbe portare alla dipendenza ed è associato a depressione, ansia e ideazione suicidaria", affermano gli stessi studiosi.

Circa la metà del campione ha infatti affermato di bere almeno una tazza di tè al latte a settimana, mostrando inoltre i primi segni di dipendenza da esso (non bisogna dimenticare come vi siano delle sostanze, la caffeina su tutte, in grado di aumentare la dipendenza stessa).

Senza dover scoprire un nuovo tipo di depressione, la spiegazione potrebbe derivare dal fatto che i giovani in particolare, utilizzino il tè al latte come meccanismo di coping (una sorta di reazione difensiva ad eventi spiacevoli) vero e proprio, similmente a quanto avviene ad esempio con i dolci ricchi di zucchero.

Per il futuro, si potrebbe sicuramente aumentare la numerosità campionaria, conducendo inoltre degli studi di tipo longitudinale, ovvero monitorati nel corso degli anni. Come fronteggiare dunque un simile comportamento?

"I risultati attuali possono aiutare i politici a sviluppare regolamenti come limitare la pubblicità, fornire psicoeducazione, stabilire standard di igiene alimentare per un settore di consumo così prospero e dominato dai giovani, proteggendo al tempo stesso la loro salute mentale", dichiarano i ricercatori.