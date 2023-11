Il latte degli orsi polari ha consistenze e sapori assurdi, non crederete a cosa somiglia

Le femmine di orso polare, a causa del loro ambiente estremo, producono un latte incredibilmente ricco di grassi, essenziale per la crescita rapida dei cuccioli, ma che nasconde dietro di sé una storia affascinante e complessa.

Quando la femmina si trova in periodi di digiuno, come durante la lunga permanenza a terra lontano dai ghiacci, la sua capacità di produrre latte subisce delle variazioni significative. Raccogliere campioni di questo prezioso liquido non è impresa da poco: è necessario sedare l'animale. La dieta a base di pesce degli orsi polari conferisce al loro latte un sapore unico, descritto come "ricco, marino, terroso, calcareo, con un retrogusto vagamente reminiscente di pesce".

Questa descrizione proviene direttamente da Dr. Andrew Derocher, consigliere scientifico di Polar Bears International e autore di un libro dedicato a questi maestosi animali. La consistenza cremosa del latte è dovuta al suo elevato contenuto di grassi, che riflette l'immenso dispendio energetico necessario per produrlo. Purtroppo, però, le recenti ricerche hanno rivelato che produrlo sta diventando sempre più difficile a causa dei cambiamenti climatici, con potenziali ripercussioni negative sulle femmine e sulla crescita dei cuccioli.

La dottoressa Louise Archer, ricercatrice presso l'Università di Toronto Scarborough e membro di Polar Bears International, sottolinea come il prolungato periodo di digiuno a terra influenzi negativamente la produzione di latte, riducendone il contenuto energetico e, in alcuni casi, portando addirittura alla cessazione della lattazione. Questo fenomeno, sebbene rappresenti un risparmio energetico per la madre, ha un impatto negativo sulla crescita dei cuccioli e potrebbe avere ripercussioni a lungo termine sulla sopravvivenza della specie.

Diventa fondamentale, quindi, comprendere a fondo le dinamiche della lattazione nell'orso polare e lavorare per la conservazione del loro habitat... soprattutto perché molte previsioni lo vedono estinto entro fine secolo.