La Via Lattea potrebbe avere più di 150 galassie satelliti intorno

Proprio come il nostro Sole ha dei pianeti che gli orbitano intorno e, a loro volta, i pianeti hanno delle lune, anche le galassia hanno altre galassie satelliti. Secondo un recente studio, infatti, la Via Lattea dovrebbe avere ben 150 o più galassie satelliti in attesa di essere scoperti.

Il nuovo studio, di prossima pubblicazione sull'Astrophysical Journal e disponibile su un sito di prestampa, fa parte di uno sforzo più ampio per capire il funzionamento della materia oscura su scale più piccole della nostra galassia, afferma Ethan Nadler del Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology (KIPAC).

Gli astronomi sanno da tempo che la Via Lattea ha diverse galassie satelliti, inclusa la Grande Nube di Magellano, che può essere vista ad occhio nudo dall'emisfero australe. Tuttavia, si pensava che il loro numero fosse circa una dozzina fino all'anno 2000. Da allora, il numero di galassie satelliti osservato è aumentato drammaticamente. Grazie alle scoperte più recenti, questo numero è salito a circa 60.

Gli autori dello studio si sono posti diverse domande: quanta materia oscura ci vuole per formare una galassia? Quante galassie satellitari dovremmo aspettarci di trovare intorno alla nostra? E, sopratutto, le galassie satelliti della Via Lattea possono, a loro volta, avere altri satelliti? La risposta a quest'ultima domanda sembra essere "sì".

Secondo delle simulazioni, coerenti con le osservazioni del satellite Gaia, sei galassie satelliti dovrebbero attualmente essere rilevate nelle vicinanze della Grande Nube di Magellano, muovendosi all'incirca alle giuste velocità e all'incirca negli stessi punti precedentemente osservati dagli astronomi. Inoltre, se le simulazioni sono corrette, ci sono circa 100 altre galassie satelliti - più del doppio del numero già scoperto - che si aggirano intorno alla Via Lattea.