La Via Lattea ora ha il suo albero genealogico, e ci mostra la misteriosa galassia Kraken

Le galassie, le strutture cosmiche che possiamo trovare all'interno del nostro Universo, non "nascono" così grandi, ma si evolvono a loro volta dalla fusione di galassie più piccole. Il passato della Via Lattea, però, è stato difficile da decifrare... fino a oggi.

Un team di ricercatori è finalmente riuscito nell'impresa di ricostruire il passato della nostra galassia e ha pubblicato la scoperta nei Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Per farlo, hanno analizzato gli ammassi globulari in orbita attorno alla Via Lattea. La Via Lattea ospita oltre 150 di questi ammassi, molti dei quali si sono formati nelle galassie più piccole che si sono fuse per formare il luogo in cui viviamo oggi.

L'età di questi ammassi, quindi, può essere utilizzata un po' come un "fossile" per ricostruire le prime storie di assemblaggio delle galassie. Nelle simulazioni, i ricercatori sono stati in grado di mettere in relazione l'età, le composizioni chimiche e i moti orbitali degli ammassi globulari con le proprietà delle galassie in cui si sono formati, più di 10 miliardi di anni fa.

Utilizzando l'intelligenza artificiale - insieme ai parametri degli ammassi - i ricercatori non solo potevano prevedere le masse stellari e i tempi di fusione delle galassie con una precisione senza precedenti, ma ha anche rivelato una collisione precedentemente sconosciuta tra la Via Lattea e una galassia misteriosa, che i ricercatori hanno chiamato "Kraken".

"La collisione con Kraken deve essere stata la fusione più significativa mai sperimentata dalla Via Lattea", afferma il Dr.Diederik Kruijssen del Center for Astronomy presso l'Università di Heidelberg. "Prima si pensava che una collisione con la galassia Gaia-Encelado, avvenuta circa 9 miliardi di anni fa, fosse il più grande evento di collisione. La fusione con Kraken è avvenuta 11 miliardi di anni fa, quando la Via Lattea era quattro volte meno massiccia".

Gli esperti affermano quindi che la collisione con la galassia Kraken deve aver davvero trasformato l'aspetto della Via Lattea in quello che conosciamo oggi.