La Via Lattea è deformata e potrebbe essere colpa di una collisione galattica in corso

Come ben sappiamo, la nostra galassia, la Via Lattea, è deformata da un lato. Questa sua caratteristica potrebbe essere stata provocata da una collisione con una galassia più piccola nel passato della struttura cosmica, secondo quanto affermato da una nuova analisi dei dati della missione Gaia.

Il satellite Gaia è stato lanciato nel 2013 e da allora raccoglie dati per produrre la mappa 3D più accurata della Via Lattea. Il veicolo spaziale sta studiando attentamente i movimenti, le velocità radiali e le distanze delle stelle per determinare dove si trova tutto e come si muove. "È come avere una macchina e provare a misurare la velocità e la direzione di viaggio in un periodo di tempo molto breve e poi, sulla base di questi valori, provare a modellare la traiettoria passata e futura del veicolo", afferma l'astronomo Ronald Drimmel dell'Osservatorio Astrofisico di Torino.

"Se effettuiamo tali misurazioni per molte auto, potremmo modellare il flusso del traffico. Allo stesso modo, misurando i movimenti apparenti di milioni di stelle attraverso il cielo, possiamo modellare processi su larga scala come il movimento della distorsione", continua l'uomo. Analizzando questi dati per 12 milioni di stelle, il team di astronomi ha scoperto che la distorsione nel disco della Via Lattea si sta muovendo attorno al centro galattico, esattamente come le stelle al suo interno, ma a una velocità diversa.

Ciò significa che qualcosa di più potente deve aver dato una "spinta" a questa distorsione.. uno scontro galattico. La domanda che si pongono gli scienziati adesso è una: quale galassia si è scontrata con la nostra? La risposta attenderà, visto che gli addetti ai lavori non ne sono ancora certi. La colpa, tuttavia, potrebbe essere della Galassia Nana Ellittica del Sagittario, che ha un'orbita abbastanza stretta con la Via Lattea.

Per la risposta non dovremmo aspettare molto a lungo, e la prossima versione dei dati di Gaia (che ha recentemente mappato l'orbita di 14.000 asteroidi), programmata per la fine dell'anno, potrebbe aiutarci a trovare la colpevole.