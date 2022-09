La Via Lattea fotografata con iPhone 14 Pro: la prova fotografica di un utente

Mentre iniziano ad emergere i primi crash test di iPhone 14 Pro, che hanno messo alla prova la resistenza della scocca dei nuovi smartphone targati Apple, sul web si moltiplicano anche le prove fotografiche della lineup 2022 del colosso di Cupertino.

Nella fattispecie, un lettore di MacRumors, ToddH, si è cimentato nell’astrofotografia ed utilizzando un iPhone 14 Pro Max in modalità notturna, con tempo di esposizione massimo (30 secondi), ha provato a scattare qualche foto alla Via Lattea, il cui risultato è quello che potete trovare in calce.

Nel forum del popolare sito, ToddH spiega che la foto è scattata ad ISO 12.500 ed ISO 10.000 utilizzando la modalità notturna a 12 megapixel (visto che non può utilizzare quella a 48 megapixel). Le immagini sono state acquisite in ProRAW e modificate tramite Lightroom mobile per iPhone.

L’iPhone 14 Pro Max è stato collegato ad un treppiede, con uno Skywatcher che muovendosi nella direzione opposta rispetto alla rotazione terrestre ha fatto apparire il cielo fermo.

Gli scatti a risoluzione originale possono essere visti nel thread ufficiale su MacRumors.

Qualche giorno fa, uno youtuber ha anche messo alla prova il rilevamento egli incidenti di iPhone 14, che rientra tra le novità introdotte dalla Mela con la nuova generazione di smartphone.