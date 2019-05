Nella Via Lattea si 'nasconde' una stella che apparteneva ad un'altra galassia

Nella costellazione dell'Orsa Maggiore, dove si trova il Grande Carro, gli astronomi hanno recentemente scoperto una stella diversa dalle altre.

La stella si chiama J1124 + 4535, e questo misterioso corpo celeste sembra avere una firma chimica differente dalle altre stelle della nostra galassia. Usando un telescopio spettroscopico in Cina, si è stato in grado di analizzare lo spettro di luce della stella, dove i ricercatori hanno poi notato che il corpo celeste contiene un basso contenuto di magnesio e di altri materiali ferrosi.

Un'osservazione del Telescopio Subaru in Giappone ha poi confermato i risultati di quello della Cina, rivelando un'abbondanza di una sostanza chimica chiamata europio, più della quantità contenuta nel Sole. Questo rapporto chimico è diverso da qualsiasi cosa mai vista nella Via Lattea, e gli scienziati pensano che si possa trattare di una stella di un'altra galassia.

Le stelle si formano dalle nuvole di gas interstellari, e le caratteristiche di queste nuvole vengono trasmesse alla stelle (un po' come il DNA dei genitori che viene trasmesso ai figli). La composizione di J1124 + 4535 non corrisponde ad altre stelle vicine, indicando che, molto probabilmente, si sia formata altrove.

Firme chimiche simili sono state osservate in delle stelle di alcune galassie nane in orbita intorno alla Via Lattea. J1124 + 4535 sembra quindi provenire da una galassia nana antica, ormai scomparsa, perché "assorbita" dalla nostra.