La Via Lattea potrebbe avere numerosi pianeti con oceani e continenti

Secondo i ricercatori del GLOBE Institute dell'Università di Copenaghen, l'acqua può essere presente durante la formazione stessa di un pianeta. Ciò scardina la convinzione che i pianeti, come la Terra, abbiano ottenuto il prezioso liquido per caso (ad esempio in seguito allo scontro di un asteroide di ghiaccio).

"Tutti i nostri dati suggeriscono che l'acqua faceva parte degli elementi costitutivi della Terra, fin dall'inizio", afferma il professor Anders Johansen del Center for Star and Planet Formation, che ha condotto lo studio pubblicato sulla rivista Science Advances. Lo studio, quindi, afferma che c'è una ragionevole probabilità che ciò si possa applicare a tutti i pianeti della Via Lattea.

Gli esperti hanno esaminato la teoria chiamata "Pebble accretion" (tradotto in italiano "accrescimento dei ciottoli"). Quest'ultima sostiene che i pianeti si siano formati da ciottoli che, pian piano, iniziarono a raggrupparsi fino a formare i pianeti come li conosciamo. La Terra, quindi, potrebbe aver potenzialmente catturato numerose masse di ciottoli pieni di ghiaccio e carbonio, che hanno reso disponibile l'acqua al nostro pianeta.

"Tutti i pianeti della Via Lattea possono essere formati dagli stessi elementi costitutivi, il che significa che i pianeti con la stessa quantità di acqua e carbonio della Terra - e quindi potenziali luoghi in cui può essere presente la vita - si verificano frequentemente intorno ad altre stelle nella nostra galassia, a condizione che la temperatura sia giusta", continua Johansen.

Con questo modello, quindi, tutti i pianeti ricevono la stessa quantità di acqua; questo suggerisce che anche gli altri corpi celesti potrebbero avere non solo la stessa quantità di liquido, ma anche la stessa quantità di continenti della Terra. Solamente l'esplorazione della nostra galassia potrà affermare o smentire questa idea... e lo faremo molto presto grazie ai telescopi di ultima generazione, come il James Webb.