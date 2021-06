Nella Via Lattea sono stati scoperti 12 'acceleratori di particelle' potentissimi

I raggi cosmici permeano il nostro Universo. Queste potentissime emissioni di energia sono state scoperte solamente nel 1912 e, come è facile aspettarsi, arrivano da quasi tutte le direzioni nella Via Lattea. Come fanno a raggiungere le loro velocità ultraveloci? Questo è un aspetto che gli scienziati devono ancora scoprire.

Gli esperti, infatti, hanno catturato raggi cosmici ad altissima energia con potenze tali che, finora, nessuno è stato in grado di capire da dove provengano nel cosmo. Scoprire la sorgente dei raggi cosmici, inoltre, è molto difficile perché i campi magnetici - molto abbondanti nella Via Lattea - deviano questi raggi... rendendo complicata l'individuazione da parte degli scienziati.

Quando i raggi gamma colpiscono l'atmosfera terrestre, generano una pioggia di particelle che possono essere catturate dagli appositi rilevatori. Quest'ultimi, come il Large High Altitude Air Shower Observatory della Cina (LHAASO), possono darci una grande mano nell'individuazione delle fonte dei raggi: sono stati scoperti, a questo proposito, una dozzina di fonti in grado di infondere alle particelle subatomiche un valore di energia pari al peta-elettronvolt.

Si sta parlando di valori 100 volte più potenti del più grande acceleratore di particelle sulla Terra, il Large Hadron Collider. Il team dello studio (pubblicato sulla rivista Nature) ha anche rilevato il più potente fotone di raggi gamma, o particella di luce, mai vista: un oggetto con 1,4 PeV.