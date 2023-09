La Via Lattea è storta e adesso finalmente sappiamo forse il perché

La Via Lattea, la nostra galassia natale, è una struttura celeste che sembra dritta e piatta solo in apparenza, ma è in realtà è contorta e piegata in modi che gli astronomi stanno ancora cercando di comprendere. Una nuova ricerca potrebbe finalmente aver trovato una spiegazione convincente per questo fenomeno.

Secondo lo studio, una grande massa di materia oscura, invisibile ma potente, potrebbe essere la causa della forma irregolare della Via Lattea. Questa materia oscura avvolge e permea la nostra galassia, e la sua inclinazione potrebbe essere la chiave per comprendere la forma contorta del nostro "quartiere cosmico".

Perché è così importante? Perché questa scoperta potrebbe fornire nuovi dettagli sulla storia evolutiva della nostra galassia, gettando luce su come si è formata e sull'evoluzione futura. Il team di ricerca ha utilizzato dati di alta precisione raccolti dal telescopio spaziale Gaia per mappare la "stranezza" della Via Lattea.

Hanno scoperto che la materia oscura inclinata interagisce con la materia normale dell'universo in un modo che potrebbe spiegare la forma contorta della nostra galassia. Inoltre, i risultati suggeriscono che questa interazione non è un fenomeno in corso, ma piuttosto il risultato di un evento passato, forse una collisione con un'altra galassia.

Incredibile come la bellezza della Via Lattea possa nascondere un mistero ancora più grande.